Piazza Affari in rimonta. Volano Generali e FCA

(Teleborsa) – Ottima giornata per la Borsa di Milano, che svetta sui principali listini europei, grazie all’ottima performance di Generali e FCA.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 52,71 dollari per barile.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 160 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,99%.

Tra i listini europei resta vicino alla parità Francoforte (+0,19%), bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,21%, piatta Parigi, che tiene la parità.

Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 19.564 punti.

Buona la performance a Milano dei comparti Assicurativo (+6,75%), Automotive (+3,04%) e Servizi per la finanza (+2,36%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Generali Assicurazioni, che mostra un fortissimo incremento del 9,40% dopo essersi blindata in vista di un possibile assalto di Intesa SanPaolo. Svetta anche la controllata Mediobanca, che segna un importante progresso del 9,05%. Vola Fiat, con una marcata risalita del 4,34% grazie a Goldman Sachs. Brilla Unicredit, con un forte incremento (+3,56%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intesa Sanpaolo, che prosegue le contrattazioni con un -5%. Giornata fiacca per A2A, che mostra un calo dello 0,54%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Anima Holding (+6,54%), Fincantieri (+4,26%), Credito Valtellinese (+2,87%) e Banca Generali (+2,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Reply, che prosegue le contrattazioni con un -1,72%. Preda dei venditori Brunello Cucinelli, con un decremento dell’1,64%. Si concentrano le vendite su El.En, che soffre un calo dell’1,57%. Vendite su Acea, che registra un ribasso dell’1,16%.

Sul listino completo brilla Alerion +3,56%, dopo l’OPS di FRI-EL sul totale delle azioni non ancora in suo possesso.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull’andamento dei mercati, questo pomeriggio alle 15:45, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il dato sul PMI manifatturiero, per il quale gli analisti stimano 54,5 punti.