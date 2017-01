Piazza Affari in ribasso. Brillano FCA e Banco BPM

(Teleborsa) – Dopo un avvio in lieve rialzo, Piazza Affari è passata in rosso a metà mattina. Rimangono deboli le altre borse di Eurolandia.

In una giornata in cui a Milano gli scambi sono ridotti per la festività dell’Epifania, gli occhi degli investitori rimangono a guardare oltreoceano, dove oggi pomeriggio si attende il job report statunitense.

Il mercato del lavoro, infatti, rimane un dato molto importante per testare la ripresa economica del Paese su cui la Fed fa affidamento per le prossime mosse di politica monetaria.

Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte che scivola dello 0,22%. Ferma Londra che segna un quasi nulla di fatto. Frazionali ribassi per Parigi che scivola dello 0,44%.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,059. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mette a segno un guadagno frazionale dello 0,67%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,93%.

In frazionale ribasso Piazza Affari con il FTSE MIB che scivola dello 0,30%. Stesso andamento per il FTSE Italia All-Share (-0,25%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Fiat con un forte incremento (+4,49%).

Ancora in rialzo Banco BPM che continua la scia rialzista iniziata del 2 gennaio scorso quando ha fatto il suo esordio. Oggi, DBRS ha assegnato i rating.

Andamento positivo per Exor che avanza di un +1,17%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem.

Sotto pressione STMicroelectronics che scivola di oltre il 3%.

In contrazione moderata per Luxottica che scende dello 0,60%

Sottotono A2A che scivola dell’1,26%.