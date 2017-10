Piazza Affari in rialzo insieme all’Europa. In rosso Madrid

(Teleborsa) – Le principali borse europee chiudono la prima seduta di ottobre in frazionale rialzo. Unica nota stonata Madrid che chiude in rosso, a causa delle tensioni politiche nel Paese innescate dal voto catalano.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,174. In calo anche l’oro che scende a 1.273,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,84%, scendendo fino a 50,2 dollari per barile.

Tra gli indici di Eurolandia frazionali i rialzi di Francoforte che sale di un +0,58%. Performance positiva per Londra che mostra un +0,90%. In lieve salita parità Parigi (+0,39%). Seduta in frazionale rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza dello 0,51%. .

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, brilla UBI Banca, con un forte incremento (+4,33%) promossa da Societe Generale.

Ottima performance per STMicroelectronics, che registra un progresso del 3,55%.

Sfreccia Ferrari che sale del 2,62%.

Exploit di Ferragamo, che mostra un rialzo del 2,40%.

Andamento positivo per Prysmian, che avanza di un discreto +1,82%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom che scivola dell’1,83%, seguita da Saipem

Fiacca Mediaset, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%.

Debutto scoppiettante per Gima TT oggi alla prima sullo Star. Le azioni collocate in Borsa a 12,5 euro hanno guadagnato oltre 22 punti percentuali a 17,26 euro.