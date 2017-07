Piazza Affari in rialzo insieme agli Eurolistini. Cresce l’attesa per la Fed

(Teleborsa) – Procede in buon rialzo la giornata degli Eurolistini con Piazza Affari che segue la scia rialzista dell’ Europa.

Mentre gli investitori sono in attesa delle decisioni della Federal Reserve, dal fronte macro, l’indice IFO tedesco migliora più delle attese. Sempre in Germania i prezzi import si sono rivelati in calo a giugno. In Francia, prosegue il rallentamento dei prezzi alla produzione. In Italia, buone notizie per l’industria tricolore che vede accelerare fatturato ed ordini .

Dopo l’IFO, anche l’Euro / Dollaro USA conferma il trend rialzista, iniziato la scorsa settimana. Il cambio tra la moneta unica e il biglietto verde si posiziona a a 1,166. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,60%, dopo che ieri l’Arabia saudita, il principale esportatore di petrolio a livello mondiale, ha deciso di ridurre ad agosto le esportazioni di greggio a 6,6 milioni di barili al giorno.

Tra i listini europei in lieve rialzo Francoforte che sale dello 0,58%. Piccoli passi in avanti per Londra che segna un incremento dello 0,90%. Giornata positiva per Parigi che sale dell’1,11%

Il listino milanese mostra un guadagno sul FTSE MIB dello 0,97%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share che avanza dello 0,97%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su Leonardo che vanta un progresso del 2,73%

Buona performance per Luxottica che cresce del 2,80%, dopo che ieri 25 luglio, ha pubblicato conti in salita.

Incandescente Poste Italiane che vanta un incisivo incremento del 2,24%.

In primo piano Fineco, che mostra un forte aumento del 2,20%.

Viaggia sugli scudi STMicroelectronics, che in settimana pubblicherà i conti.

Telecom in salita. Finita l’era Cattaneo, ora spunta l’ipotesi di alleanza con Canal+.

Le più forti vendite, invece, si abbattono su Saipem che prosegue le contrattazioni in calo dell’1,40%%, dopo aver chiuso il primo semestre in rosso.