Piazza Affari in rally grazie a banche e assicurazioni. Borse europee ottimiste

(Teleborsa) – Piazza Affari si conferma in vetta alle borse europee, in un clima di rinnovato ottimismo grazie al risultato rassicurante delle elezioni olandesi, ed ai risultati attesi del rialzo dei tassi della Fed e del nulla di fatto della Bank of Japan sulla politica monetaria.

Fra poco arriveranno anche le decisioni della bank of England. Sul fronte macro, i dati sull’inflazione in Eurozona hanno confermato un’accelerazione sul target del 2% fissato dalla BCE.

Ne fa le spese il cambio Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,06%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 187 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,32%.

Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,85%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,92%, bene Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,65%. Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo dell’1,52%.

Tra i best performers di Milano, si distinguono BPER (+3,43%) e Banco BPM (+3,18%).

In rally Generali Assicurazioni (+2,96%) dopo i conti e dopo il newsflow di Philippe Donnet.

Ben impostata Unicredit (+2,92%).

Fra i più forti ribassi, invece, si segnala Luxottica, che continua la seduta con -0,80%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Maire Tecnimont (+9,39%), grazie al raddoppio dell’utile.