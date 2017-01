Piazza Affari in frazionale rialzo. Bene il resto d’Europa

(Teleborsa) – La Borsa di Milano chiude con un frazionale rialzo, mentre fa meglio il resto dell’Europa. A dare vigore ai listini europei ci ha pensato la borsa di New York che ha visto il Dow Jones aprire sopra i 20 mila punti registrando un nuovo record.

Occhi puntati in Italia, sul verdetto della Corte Costituzionale sull’Italicum.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA che si ferma a 1,074. Lieve calo dell’oro che scende a 1.199,8 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un rialzo dello 0,26%.

Tra gli indici di Eurolandia, effervescente Francoforte, con un progresso dell’1,82%. Senza slancio Londra che chiude con un +0,2%, e ben impostata Parigi che mostra un incremento dello 0,99%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 19.582 punti in salita dello 0,42%. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share che sale dello 0,29%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Banche (+3,04%), Materie prime (+2,54%) e Tecnologico (+0,99%). Nel listino, i settori Vendite al dettaglio (-4,10%), Media (-2,29%) e Immobiliare (-2,15%) sono stati tra i più venduti.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Unicredit (+8,94%), Saipem (+6,43%), Fineco (+3,42%) e Banco BPM (+3,25%). Unicredit rimane in luce perché coinvolta nella vicenda Generali-Intesa,

Anche Mediobanca avanza del 3,11% mentre la controllata Generali mostra un +0,96% dopo l’interesse dichiarato da Intesa (+0,35%). Bene FCA +0,89%, in attesa della trimestrale.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Yoox, che ha chiuso a -5,40%.

Sessione nera per Mediaset, che lascia sul tappeto una perdita del 2,84%.

In caduta libera Ferragamo, che affonda del 2,20%.

Vendite su Terna che registra un ribasso dell’1,81%.