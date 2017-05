Piazza Affari in coda alle borse europee. Zurigo chiusa per festività

(Teleborsa) – Continua poco mossa la seduta delle borse del Vecchio Continente con Piazza Affari che rimane fanalino di coda. Nessuna sorpresa dal rapporto della Fed dell’ultima riunione che ha confermato che la stretta monetaria ci sarà “a breve”

Dal fronte macro, l’economia spagnola mostra una crescita record nel 1° trimestre, mentre la crescita del Regno Unito delude e e gli ordini e il fatturato all’industria italiani segnano il passo.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.257,1 dollari l’oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 50,61 dollari per barile, in calo dell’1,46%, dopo che emergono le prime indiscrezioni dal vertice OPEC che avrebbe approvato una proroga dei tagli all’offerta di petrolio di altri 9 mesi, fino al marzo del 2018.

Tra i mercati del Vecchio Continente incolore Francoforte che cresce di un modesto +0,09%. Stessa sorte per Londra che segna un quasi nulla di fatto. Si allinea Parigi che lima dello 0,01%. Rimane chiusa per festività la borsa di Zurigo.

In frazionale calo Piazza Affari con il FTSE MIB che continua la sessione in calo dello 0,54%%. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share (-0,51%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in luce Italgas che mostra un progresso dell’1,05%. Snam dello 0,64%

Azimut avanza dello 0,48%.

Debole FCA che sulle emissioni diesel intravede soluzione rapida.

In rosso Salvatore Ferragamo che continua il trend ribassista di ieri scivolando in fondo al principale listino milanese.