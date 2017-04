Piazza Affari in coda alle borse europee

(Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano che fa anche peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.

A zavorrare le borse, fin da avvio seduta, le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump che teme il dollaro forte e sprona la Federal Reserve a mantenere bassi i tassi di interesse finché il biglietto verde resterà sopravvalutato.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.288 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 53,13 dollari per barile.

Tra le principali Borse europee piccola perdita per Francoforte che continua con un -0,37%. Tentenna Londra che cede lo 0,55%. Sostanzialmente debole Parigi che registra una flessione dello 0,54%.

Scambi in ribasso anche per la Borsa di Milano che accusa una flessione dello 0,89% sul FTSE MIB, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso. Sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share che scivola dello 0,86%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta sul principale listino Leonardo che mostra un incremento dell’1,37%.

Giornata moderatamente positiva per Moncler che sale di un frazionale +0,52%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fiat Chrysler che prosegue le contrattazioni a -2,37%.

Calo deciso per STMicroelectronics che segna un -1,94%.

Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell’1,86%.

Soffre Azimut, che evidenzia una perdita dell’1,79%.

Occhi puntati su ENI nel giorno dell’assemblea degli azionisti.