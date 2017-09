Piazza Affari guida rialzi in Europa

(Teleborsa) – Acquisti diffusi a Piazza Affari e sui listini azionari europei, in attesa dell’inizio domani del meeting del FOMC che inizia domani, in cui non è ancora certo se saranno rialzati o meni i tassi.

L’altro tema dominante della mattinata, il dato dell’inflazione in Europa, è apparso sostanzialmente in linea con le attese degli analisti ed ha segnato un’accelerazione rispetto al mese precedente.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,196. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,04%.

Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,18%, poco meglio Londra, che mostra un rialzo dello 0,39%, poco mossa Parigi, che registra un +0,18%. Piazza Affari è la migliore con il FTSE MIB dello 0,51%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Telecom Italia, che mostra un rialzo del 2,76%, sull’attesa del possibile esercizio del Golden Power.

Tonica Ferrari che evidenzia un bel vantaggio dell’1,75%.

Sotto i riflettori il lusso, con Yoox che registra un progresso dell’1,56% e Ferragamo dell’1,46%.

Fra i più forti ribassi, invece, si segnala ENI con un -2,03%, sotto il peso dello stacco della cedola per l’acconto sul dividendo.