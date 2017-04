Piazza Affari guida la rimonta in Europa

(Teleborsa) – Giornata di rimonta per la Borsa milanese e per gli altri Eurolistini, che mostrano buoni guadagni, dopo due giornate decisamente fiacche.

Scivolano sullo sfondo i motivi di malumore (tensioni geopolitiche e incertezza), mentre il rimbalzo viene favorito da ricoperture. In bella mostra i bancari, che erano stati fra i più sacrificati, in attesa che oggi vengano resi noti i numeri delle grandi banche d’affari USA.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,062. L’Oro consolida dopo il rally di ieri ed il petrolio avanza a 53,64 dollari per barile in attesa dei dati sulle scorte..

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 206 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,26%.

Tra gli indici di Eurolandia buona performance per Francoforte, che cresce dello 0,71%, seduta buona per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,44%, brillante Parigi, che mostra un progresso dello 0,70%. In prima fila il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,83%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Tenaris, che registra un progresso del 2,29%, dopo un upgrade di Mediobanca.

Exploit di Azimut, che mostra un rialzo del 2,21%.

Sostenuta CNH Industrial, con un discreto guadagno dell’1,79%.

Buoni spunti su UnipolSai, che mostra un ampio vantaggio dell’1,68%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione la Juventus Fc (+5,40%), che festeggia la vittoria di ieri con il Barcellona.

Sul Listino completo di mette in luce Giglio Group (+6,15%) dopo un maxi contratto con una controllata di TIM.