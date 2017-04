Piazza Affari fanalino di coda in Europa

(Teleborsa) – Le principali Borse del Vecchio Continente continuano la seduta senza slancio. In rosso Piazza Affari che si posiziona in fondo agli eurolistini. Passata l’euforia dell’esito del voto francese, i mercati tirano il fiato mentre attendono che domani la BCE si pronunci in materia di tassi d’interesse. A Milano, c’è attesa per alcune trimestrali importanti. Oggi 26 aprile, gli occhi degli investitori sono puntati su FCA.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,38%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%.

Tra i mercati del Vecchio Continente senza slancio Francoforte che continua la seduta con un -0,09%. Londra scivola dello 0,15%. Lima la parità Parigi che mostra una performance pari a -0,01%.

Il listino milanese continua la giornata con il FTSE MIB che cede lo 0,73%. Sulla stessa linea venduta il FTSE Italia All-Share che retrocede dello 0,63%.

Giornata no per le banche. Crolla UBI Banca con una flessione del 2,13%.

Vendite a piene mani su Unicredit, che soffre un decremento del 2,02%.

Preda dei venditori Mediobanca, con un decremento dell’1,90%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari sostenuta Moncler che mostra un guadagno del 2,30%.

Buoni spunti su Salvatore Ferragamo che avanza del 2,31%.

Ben impostata Atlantia che mostra un incremento dell’1,24%, mentre continuano le indiscrezioni sull’operazione con Abertis.

Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial (-1,07%) dopo la corsa di ieri innescata dalla trimestrale della statunitense Caterpillar.

Debole FCA in attesa dei conti.