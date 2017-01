Piazza Affari fa meglio del resto d’Europa. Rimbalza FCA

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che in avvio fa meglio degli altri euro listini grazie anche al rimbalzo di FCA dopo il tonfo della vigilia sulla vicenda dieselgate.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno dello 0,27%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.197,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%.

Invariato lo spread, che si posiziona a 165 punti base.

Tra le principali Borse europee piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento dello 0,41%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,44%, seduta senza slancio per Parigi, che registra un moderato aumento dello 0,48%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,95% sul FTSE MIB.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Fiat, che mostra un forte aumento del 6,38% dopo la replica di Marchionne alle accuse dell’EPA. Decolla Exor, società controllata dalla famiglia Agnelli, con un importante progresso del 5,02%. In evidenza UBI Banca, che mostra un fortissimo incremento del 3,50% dopo aver formalizzato l’offerta per le tre good bank. Svetta Banco BPM che segna un importante progresso del 2,57%. Su Unicredit +1,32%, dopo l’ok dell’assemblea all’aumento di capitale.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Astaldi (+1,77%), Banca Popolare di Sondrio (+1,55%), Credem (+1,42%) e Credito Valtellinese (+1,13%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Geox, che registra un -1,79%. Pensosa Cementir, con un calo frazionale dello 0,88%. Tentenna Zignago Vetro, con un modesto ribasso dello 0,87%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in USA sarà annunciato il dato Vendite al dettaglio alle 14:30 di questo pomeriggio (0,7% nelle stime degli esperti).

Alle 16:00 di questo pomeriggio verrà distribuito il dato Fiducia dei Consumatori Università Michigan degli Stati Uniti, per il quale gli analisti stimano 98,5 punti.