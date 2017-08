Piazza Affari è la peggiore in Europa a causa dei bancari

(Teleborsa) – Giornata estremamente cauta per le borse europee e per Piazza Affari che si rivela fra le peggiori a causa della performance negativa dei bancari.

A condizionare i mercati è l’attesa per il forum di Jackson Hole, che prende il via domani, 24 agosto, anche se gli interventi del numero uno della Fed, Janet Yellen, e del presidente della BCE, Mario Draghi. sono in calendario venerdì. Frattanto, il capo dell’Eurotower stamattina, parlando in Germania al Lindau Meeting on Economic Sciences, ha difeso gli stimoli monetari lanciati finora dalla Banca centrale europea.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,181, specie dopo i dati positivi sulla manifattura dell’Eurozona e sulla fiducia dei consumatori.

Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,48%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,90%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a 174 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,11%.

Tra gli indici di Eurolandia si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,45%, migliore tenuta per Londra, che mostra una performance pari a +0,01%, contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,32%.

Il listino milanese è fra i peggiori in UE, con il FTSE MIB che lima lo 0,50%: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 23.851 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,31%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,06%).

Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,24 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,16 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 233.971, rispetto ai 211.153 precedenti.

Su 220 titoli trattati a Piazza Affari, 133 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 71. Invariate le rimanenti 16 azioni.

Si distingue a Piazza Affari il settore Automotive ed esibisce un +2,64% sul precedente. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti Vendite al dettaglio (-1,86%), Banche (-1,66%) e Media (-1,36%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Fiat Chrysler, che registra un progresso del 5,75%, sulle voci di spin off di Alfa e Maserati. La segue la controllante Exor, con un incremento dell’1,43%. Nel comparto brilla anche Brembo, che registra un rialzo dell’1,41%.

Piccolo passo in avanti per Luxottica, che mostra un progresso dello 0,70%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute sulle banche a dispetto della promozione di Goldman Sachs: Banco BPM ha terminato le contrattazioni a -2,47%, Fineco crolla del 2,07% e UBI Banca chiude in calo del 2,05%.