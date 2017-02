Piazza Affari continua con il segno più

(Teleborsa) – Piazza Affari continua la seduta al rialzo seguendo la scia timidamente positiva dei principali mercati europei. Dopo un avvio all’inegam della debolezza i mercati sono passati al rialzo dopo la lettura del PMI di Eurolandia che si è mostrato ai massimi dal 2011.

Sul valutario, in frazionale ribasso l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.237,5 dollari l’oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,86%), che raggiunge 54,69 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread che si porta a 189 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,21%.

Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,56%. Londra è stabile. Si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,28%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,52%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share che fa un piccolo salto in avanti dello 0,34%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari ottima performance per ENI che registra un progresso del 2,32%.

Exploit di Brembo che mostra un rialzo del 2,30%.

Su di giri Ferragamo (+2,18%).

Ben comprata Terna che segna un forte rialzo dell’1,72%.

I più forti ribassi, invece, si abbattono su Banco BPM che continua la seduta con -2,34%.

Seduta negativa per Unicredit, che chiude gli scambi con una perdita dell’1,33%.

In calo Generali Assicurazioni che cede lo 0,96%.

Mediobanca mostra un ribasso dello 0,88%.