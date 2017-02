Piazza Affari chiude incolore. Borse europee in lieve rialzo

(Teleborsa) – Piazza Affari chiude la giornata ai nastri di partenza. La borsa di Milano non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei che oggi si sono mostrati prudenti in attesa dell’attesissimo discorso del Presidente americano Donald Trump, che ieri ha già annunciato un aumento delle spese della difesa.

La giornata è stata ricca di spunti sul fronte macroeconomico, con i dati positivi sul PIL della Francia, che si conferma una delle economie traino in UE, ed il rallentamento della corsa dell’inflazione. Al contrario, i prezzi al consumo hanno accelerato in Italia, abbattendo il potere d’acquisto delle famiglie.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA che mostra un rialzo dello 0,34%. In rialzo l’oro che avanza dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,28% e continua a trattare a 53,36 dollari per barile.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a 187 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,08%.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte è stabile, riportando un misero +0,1%. Sulla stessa linea Londra che mostra una performance pari a +0,14%. Lieve rialzo per Parigi che riporta un +0,28%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Banco BPM che avanza del 2,70%, grazie anche al “Buy” di SocGen, che indica un target price di 3,1 euro.

Tra le banche, buona la performance per Unicredit che avanza dell’1,52%.

A due colori i titoli Oil&Gas: Saipem chiude in rialzo del 2,33%, mentre l’ENI vanta un discreto guadagno dell’1,11%, dopo che Equita Sim ha espresso un giudizio “Buy” ed un prezzo di 16,5 euro. In rosso Tenaris che arretra dell’1,52%.

Mediaset perde lo slancio avuto nella prima parte della seduta e chiude con un +0,15%.

La peggiore performance è quella di Exor che cede il 2,14%. In rosso anche Campari che scivola del 2,10 % dopo la pubblicazione dei risultati.