Piazza Affari chiude in rosso con le altre borse europee

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre borse europee, che chiudono in rosso dopo una giornata vissuta all’insegna della prudenza, anche dopo l’esordio cauto di Wall Street.

Sul fronte macro, buone notizie sono giunte dal PMI della Zona Euro e dal mercato del lavoro in Italia, mentre sono risultati più fiacchi i dati sulla manifattura USA.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,065. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 50,19 dollari per barile.

Lo Spread peggiora, toccando i 205 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,32%.

Tra le principali Borse europee si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,46%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,55%, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,71%.

Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre l’1,22%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 22.335 punti, ritracciando dell’1,04%. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,22%), come il FTSE Italia Star (0,4%).

Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,54 miliardi di euro, con un incremento del 13,55%, rispetto ai precedenti 2,24 miliardi di euro.

Su 216 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 109 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 100 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 7 azioni del listino milanese.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Chimico (+1,85%), Vendite al dettaglio (+1,30%) e Sanitario (+1,21%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti Automotive (-2,71%), Banche (-2,09%) e Telecomunicazioni (-1,52%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Saipem, che vanta un incisivo incremento del 3,27%.

Brembo avanza dell’1,95%.

Si è mossa in territorio positivo Ferragamo, mostrando un incremento dell’1,18%.

Bilancio positivo per Moncler, che vanta un progresso dello 0,97%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fiat Chrysler, che ha chiuso a -4,98%, in attesa dei dati sulle immatricolazioni.

Affonda BPER, con un ribasso del 3,50%.

Crolla Unicredit, con una flessione del 2,70%.

Vendite a piene mani su A2A, che soffre un decremento del 2,68%, dopo i conti ed il Piano industriale.