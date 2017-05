Piazza Affari chiude in positivo intonata alle altre borse europee

(Teleborsa) – I listini azionari europei chiudono la giornata con il segno più. La giornata è stata caratterizzata dalla prudenza a causa dell’attentato di Manchester che fa ripiombare l’Europa in un clima di terrore.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,124. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.259,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,43%.

Tra gli indici di Eurolandia piccoli passi in avanti per Francoforte che segna un incremento marginale dello 0,35%. Nulla di fatto per Londra che chiude sulla parità. Giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,53%.

Piazza Affari archivia la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,46%; dopo il colpo accusato la vigilia condizionato dallo stacco cedole di molte società.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+5,88%) promossa da Barclays. Fa bene anche UBI Banca (+1,64%).

Deboli i petroliferi, come Tenaris (-0,42%) e Saipem (-0,45%) complice il calo dei prezzi del petrolio.

Si sgonfia nel finale Fiat Chrysler (-0,73%) dopo che, prima della chiusura dei mercati, sono arrivate alcune indiscrezioni sullo scandalo delle emissioni. Il dipartimento di Giustizia USA vorrebbe intentare una causa civile contro FCA dopo che le autorità hanno accusato il gruppo automobilistico di aver utilizzato un software che consente emissioni in eccesso. Lo riporta Reuters