Piazza Affari chiude in pole sostenuta da risultati Blue- Chip

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea all’ottima giornata vissuta dalle altre borse europee, in un clima di rinnovato entusiasmo per le trimestrali positive giunte da società americane, europee ed italiane e per la conferma di politiche monetarie accomodanti da parte delle banche centrali.

Ieri la Federal Reserve ha mantenuto invariato il tasso di interesse, come atteso, confermando una view ottimista sull’economia e segnalando la possibilità di altri rialzi quest’anno. Fiducia anche per l’appuntamento del weekend con il secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia, visto che gli ultimi sondaggi danno per vincente il candidato centrista Macron.

L’avvio positivo di Wall Street dopo i dati macro in agenda ha confermatola tendenza positiva delle borse.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,52%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.229,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,84%, scendendo fino a 46,46 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i 185 punti base, con un calo di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,24%.

Tra i listini europei si è mossa in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,83%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,21%, denaro su Parigi, che registra un rialzo dell’1,24%.

Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo del 2,03%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +1,83% avanza a quota 23.397 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,17%).

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Telecomunicazioni (+3,87%), Automotive (+3,08%) e Banche (+3,03%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Materie prime (-2,79%) e Viaggi e intrattenimento (-0,93%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano c’è Leonardo con un consistente progresso del 7,23%, grazie a conti trimestrali che hanno mostrato ordini e redditività in crescita,

Tonica anche Ferrari (+5,39%), per effetto della trimestrale.

Nel giorno dell’assemblea e dopo risultati positivi, Telecom Italia avanza del 4,6%.

Appuntamento con i soci anche per Enel, che guadagna il 2,6%.

Acquisti a piene mani su Banco BPM (+4,61%) e Yoox (+4,61%).

Le peggiori performance sono quelle dei petroliferi, preda del calo del prezzo del greggio: Tenaris cede il 2,80% e Saipem l’1,26%.