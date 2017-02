Piazza Affari cambia rotta e passa in positivo

(Teleborsa) – Dopo una partenza in rosso, Piazza Affari mostra un timido più seguendo il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. A dare la sterzata positiva ai mercati ci ha pensato la lettura del PMI di Eurolandia che si è mostrato ai massimi dal 2011.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell’1,06%.

Invariato lo spread che si posiziona a 188 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,20%.

Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte che sale di un frazionale +0,46%. Dimessa Londra che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, in attesa che la Camera dei Lord si pronunci sulla Brexit. Lieve rialzo per Parigi.

Alla borsa milanese Il FTSE MIB sale dello 0,39%. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share che sale dello 0,29%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, senza freni Brembo che mostra un importante progresso del 2,30%.

Ben impostata Terna che guadagna l’1,45%.

Viaggia in territorio positivo UnipolSai che evidenzia un bel vantaggio dell’1,40%.

In luce Recordati, con un ampio progresso dell’1,17%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -2,01%.

Sotto pressione Unicredit che accusa un calo dell’1,18%.

Scivola Telecom Italia, con un netto svantaggio dell’1,03%.

Fiacca Mediobanca che mostra un decremento dello 0,75%.