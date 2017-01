Piazza Affari: buona la prima del 2017! Per Banco BPM debutto in gran spolvero

(Teleborsa) – Piazza Affari chiude la prima giornata del 2017 in buon rialzo in cima alle principali borse europee. La borsa di Milano è stata sostenuta dal rally delle banche,

Fra i best performers delle società a più ampia capitalizzazione vi sono infatti Banco BPM (+9,08%), al suo debutto dopo la fusione.

Anche Brembo torna in pompa magna nell’indice delle blue chip, toccando a 60,35 euro per azione un nuovo massimo storico.

Segno più anche in Europa, rimasta orfana di Londra e Zurigo chiuse per festività. Chiuse oggi anche diverse borse asiatiche

anche Wall Street ha dato appuntamento a domani alla prima seduta del 2017.

Sul fronte macro agenda molto scarna, fatto salvo per il dato sul PMI manifatturiero dell’Eurozona, che viene confermato in crescita.

Sul valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,047.Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 53,89 dollari per barile.

Scende lo spread, attestandosi a 155 punti base con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,73%.

Nello scenario borsistico europeo denaro su Francoforte che registra un rialzo dell’1,02%. Composta Parigi che cresce di un modesto +0,41%.

Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dell’1,73%. Sulla stessa linea chiude in corsa il FTSE Italia All-Share, che termina gli scambi a 21.293 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Banco BPM nel giorno del debutto.

In salita UBI Banca che mostra un importante progresso del 4,90%.

In evidenza Buzzi Unicem che mostra un fortissimo incremento del 4,49%.

Svetta Saipem che segna un importante progresso del 4,49%.

Fa bene Mediaset che ha beneficiato dei rumors di stampa che vedrebbero una cordata italiana pronta a ostacolare l’avanzata dei francesi di Vivendi.