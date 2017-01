Piazza Affari avvia la settimana in rosso con le altre borse europee

(Teleborsa) – Giornata no per Piazza Affari e le altre borse europee, che avviano la settimana in rosso, dopo la performance negativa di Tokyo. Ad innervosire i mercati mondiali sono i timori sui risvolti protezionistici della linea politica del nuovo Presidente americano Donald Trump, dopo la sua investitura formale venerdì scorso.

L’Euro / Dollaro USA mostra un sensibile guadagno dello 0,45%, a causa della debolezza del biglietto verde, che ora incorpora scenari diversi di politica economica.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a 162 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,01%.

Tra gli indici di Eurolandia fa male Francoforte, con un decremento dello 0,97%, vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,92%, giù anche Parigi, che registra un ribasso dello 0,96%. Segno meno per il listino milanese, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,83%.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Generali Assicurazioni (+4,81%), grazie alla promozione di Mediobanca a outperform con target price di 30 euro.

Bene anche Mediobanca che sale del 2,52%, mentre fa piuttosto male Banca Mediolanum, che mostra una caduta del 2,51%, dopo che gli analisti dell’Istituto di piazzetta cuccia hanno tagliato il giudizio a neutral con target price di 8,2 euro.

Le più forti vendite si manifestano su UBI Banca, che avvia le contrattazioni a -2,63%,seguita da Intesa Sanpaolo, che registra un importante calo del 2,35%.

Sul Listino completo, va segnalata Imvest, che crolla di oltre il 20%, al ritorno in trattazione dopo due mesi di sospensione forzata.