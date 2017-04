Piazza Affari avvia in coda agli Eurolistini

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente che avviano gli scambi sulla parità. Più dimessa Piazza Affari che apre la sessione in rosso. Passata l’euforia dell’esito del voto francese, i mercati tirano il fiato, mentre attendono che domani la BCE si pronunci in materia di tassi d’interesse.

A Milano, c’è attesa per alcune trimestrali importanti. Oggi, gli occhi degli investitori sono puntati su FCA.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,092.

Tra i mercati del Vecchio Continente senza slancio Francoforte, che avvia con un -0,07%. Londra è stabile, riportando un misero -0,14%. Lima la parità Parigi che mostra una performance pari a -0,06%.

Il listino milanese apre la giornata con il FTSE MIB che cede lo 0,49%. Sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share che retrocede dello 0,36%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Moncler con un discreto guadagno dell’1,70%.

Buoni spunti su Saipem che mostra un ampio vantaggio dello 0,68%.

Ben impostata Atlantia che mostra un incremento dell’1,60%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial (-1,37%) dopo la corsa di ieri innescata dalla trimestrale della statunitense Caterpillar.

In rosso Unicredit che evidenzia un deciso ribasso dell’1,71%.

STMicroelectronics scende dell’1,02%.