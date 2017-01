Piazza Affari avvia al rialzo insieme all’Europa

(Teleborsa) – Piazza Affari avvia la giornata in frazionale rialzo dopo la buona chiusura della prima seduta del 2017. Ieri la borsa di Milano è stata sostenuta dal rally delle banche. In particolare ha chiuso in gran spolvero Banco BPM nel giorno del suo debutto dopo la fusione.

Segno più anche in Europa. Oggi riapre anche la borsa di Londra chiusa ieri per festività. Anche Wall Street riaprirà o battneti oggi per la prima seduta del 2017.

Sul valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,046. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.153,9 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 53,93 dollari per barile.

Invariato lo spread che si posiziona a 155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,74%.

Nello scenario borsistico europeo giornata moderatamente positiva per Francoforte che sale di un frazionale +0,29%. Apre in rialzo Londra che riflette un aumento dello 0,76%. Piccolo passo in avanti per Parigi che mostra un progresso dello 0,49%.

Piazza Affari avvia la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,49%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso. Sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share che si porta a 21.388 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano ancora Banco BPM che è la maglia rosa nel principale listino milanese.

Fa bene Saipem che mostra un forte aumento del 2,95%.

Andamento positivo per Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che avanza di un discreto +1,71%.

Ben comprata UBI Banca che segna un forte rialzo dell’1,68%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Luxottica che avvia la seduta con -0,87%.

Sottotono Mediaset che mostra una limatura dello 0,72% dopo la buona performance di ieri sui rumors di una cordata italiana pronta a ostacolare l’avanzata dei francesi di Vivendi.