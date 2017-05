Piazza Affari archivia al rialzo insieme all’Europa

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano che chiude in linea con una positiva Europa, grazie ai risultati trimestrali presentati da alcune Blue-Chips ed al fermento creato da possibili operazioni di M&A.

Il dato sulle vendite al dettaglio in Italia è apparso alquanto deludente, così come quello sulla produzione tedesca, mentre buoni spunti arrivano dall’export della Germania.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. L’Oro è poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,84% e continua a trattare a 46,04 dollari per barile.

Tra i listini europei giornata positiva per Francoforte che sale dello 0,43%.Stessa impostazione per Londra che riflette un aumento dello 0,57%. Piccolo passo in avanti per Parigi che mostra un progresso dello 0,28%. Piazza Affari vede il FTSE MIB che avanza a 21.486,95 (+0,27%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano svetta Campari (+4,43%), grazie alla forte crescita di utili e vendite.

Bene Banca Generali che mostrato conti in salita con un utile netto quasi raddoppiato (+4,32%), Recordati (+2,03%) e Ferrari (+3,65%).

La peggiore performance è quella di Banco BPM che scivola del 5,06%.

Sul resto del Listino si mette in luce Pininfarina (+3,90%), dopo la sigla di un accordo per l’Iran.