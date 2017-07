Piazza Affari apre tonica assieme alle altre borse europee

(Teleborsa) – Esordio positivo per i mercati finanziari europei e per Piazza Affari, dopo il debole ritracciamento di ieri, in scia alla performance tentennante di Wall Street.

L’attenzione è catalizzata dalla Federal Reserve in attesa di due eventi chiave: la testimonianza del Presidente Janet Yellen al Congresso e la pubblicazione del Beige Book., il consueto rapporto mensile sullo stato della congiuntura.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,146. Invariato lo spread, che si posiziona a 176 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,31% in attesa dlel’asta BOT odierna.

Nello scenario borsistico europeo bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,39%, tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,68%, buona performance per Parigi, che avanza dello 0,54%. Acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, con il FTSE MIB che sale dello 0,54% a 21.225 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Yoox (+1,74%), STMicroelectronics (+1,49%), Tenaris (+1,47%) e Banca Generali (+1,39%).

La peggiore è Fiat Chrysler, con un ribasso dello 0,60%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, fra gli altri, c’è Salini Impregilo, che avanza del 2,81%, dopo l’aggiudicazione di una impirtante commessa a New York.