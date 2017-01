Piazza Affari ancora in fondo agli Eurolistini. In controtrend Luxottica

(Teleborsa) – Procede ancora in rosso Piazza Affari che si posiziona in fondo al rosso degli eurolistini. Oggi i mercati saranno orfani di Wall Street chiusa per festività.

A brillare sul principale listino milanese Luxottica che da avvio giornata avanza a grandi passi. Ad accendere al miccia sugli acquisti, l’importante deal annunciato dal gruppo di occhialeria che si è fusa con Essilor.

Dal fronte macro, i prezzi al consumo in Italia hanno confermato che l’Italia è in deflazione.



Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,059. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.203,5 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a 159 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base. A determinare l’aumento dello spread il downgrade che l’Italia ha subito da parte dell’agenzia di rating DBRS . La perdita dell’ultima A da parte del Paese si ripercuote anche sui titoli bancari della borsa di Milano.

Nello scenario borsistico europeo contrazione moderata per Francoforte che soffre un calo dello 0,63%.Trascurata Londra che resta incollata sui livelli della vigilia. Sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,63%.

Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell’1,25% sul FTSE MIB. Sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share che retrocede dell’1,08%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Luxottica, che mostra un forte aumento dell’8,66%.

Composta Campari che cresce di +0,91%.

In rialzo Ferragamo che mostra in +0,77%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su FCA che paga ancora lo scotto dello scandalo sulle emissioni prosegue le contrattazioni a -4,68% e sulla holding controllante del gruppo Exor, che scivola del 4,47%.

Rosso fisso per Saipem che registra un ribasso del 3,53%.

Giornata no per Generali Assicurazioni che lascia sul tappeto una perdita del 3,28%.