Piazza Affari al rialzo. In pole position Banco BPM e Unicredit

(Teleborsa) – Piazza Affari procede in frazionale rialzo mentre le borse europee rimangono sulla parità. Alla Borsa di Milano guidano i conti. Il principale listino vede sfrecciare alcuni titoli del comparto bancario. Brilla Banco BPM che festeggia il ritorno all’utile. Ancora su di giri Unicredit che continua a beneficiare dei buoni conti annunciati ieri mattina, 11 maggio, prima dell’avvio delle contrattazioni.

Dal fronte macro, buone notizie per la Germania che vede accelerare l’economia e l’inflazione torna a correre sul target fissato dalla BCE In Europa la produzione industriale delude.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,088. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.228,4 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%, mentre l’OPEC stima una richiesta mondiale di greggio in salita

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte sale dello 0,22%. Piccoli passi in avanti per Londra che avanza dello 0,22%. Andamento cauto per Parigi che mostra una performance pari a +0,15%.

Seduta in frazionale rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza dello 0,57%. Sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share che si porta in avanti dello 0,50%.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Banco BPM (+8,90%), Unicredit (+3,96%), STMicroelectronics (+1,26%) e Recordati (+2,30%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian , che registra un ribasso dell’1,94%.

In retromarcia Brembo che soffre un calo dell’1,69%.

Riflettori puntati su Atlantia. Oggi il CdA è chiamato ad approvare o conti, mentre si attende l’offerta per Abertis