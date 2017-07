Piano industriale Mps: indiscrezioni indicano 4.000 uscite in 4 anni

(Teleborsa) – “Poco più di quattromila esuberi in quattro anni”. Sarebbe questa, secondo fonti attendibili, la cifra contenuta nel piano industriale esaminato ieri sabato 1 luglio nel corso del Cda. “Numeri” che Banca Montepaschi di Siena presenterà all’Europa nei prossimi giorni per l’approvazione.

Nell’arco di quattro anni, facendo ricorso al fondo di garanzia, lo storico Istituto senese farà così una consistente operazione di “dimagrimento del personale in tutte le sedi sparse nel nostro paese”. Lo scrive “il Cittadino online”, quotidiano di Siena. Si tratterebbe in ogni caso di numeri più bassi e tempi più corti rispetto alle voci sinora circolate.

Il Fondo esuberi di Mps è accreditato di un capacità di circa 5 mila uscite volontarie in cinque anni. “Ovviamente il calo di dipendenti si ripercuoterà sulle filiali il cui numero dovrebbe calare in maniera consistente. Un lavoro duro quello dell’Amministratore delegato, Marco Morelli, il cui operato, comunque, da chi ci sta a contatto viene giudicato in maniera positiva”, commenta in proposito “Il Cittadino online”.