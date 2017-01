Piano di investimenti per l’Europa: 360 milioni per PMI italiane

(Teleborsa) – Da Bruxelles arriva un sostegno alle PMI italiane.

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) ha firmato un accordo con sei istituzioni finanziarie italiane per fornire 360 milioni di euro di garanzie a piccole e medie imprese (PMI) del nord e del centro Italia per i prossimi tre anni.

FEI sta fornendo garanzie che consentiranno a Artigiancredito Toscano (ACT), insieme a cinque confidi, di concedere a 10mila PMI italiane l’accesso ai finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati a loro disposizione.

L’intesa quadro in Italia, si inserisce nel contesto del programma COSME della Commissione europea.

Questa operazione è stata perfezionata nell’ambito del programma e beneficia del sostegno dell’European Strategic Investments (EFSI), il cuore del piano di investimenti per l’Europa lanciato dalla Commissione Europea.

Il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen, responsabile per l’occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha commentato: “Le PMI italiane stanno già beneficiando delle opportunità offerte dal EFSI. Sono orgoglioso del fatto che, con l’accordo di oggi, vedremo altre 10mila piccole e medie imprese accedere a soluzioni di finanziamento migliorate che permetteranno loro di innovare, crescere e creare posti di lavoro.