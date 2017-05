Piano Casa, appello delle PMI per il rinnovo anche nel Lazio

(Teleborsa) – Proroigare il piano casa anche nel lazio, come hanno fatto già altre regioni d’Italia. I Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio scrivono al Presidente Nicola Zingaretti per chiederne il rinnovo del Piano Casa oppure un una nuova legge sulla rigenerazione urbana applicabile fin dal 1 Giugno.

L’appello delle 18 associazioni di categoria aderenti alla Consulta Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio mira a scongiurare i potenziali danni per il settore, quantificati in circa 1 milione di euro al giorno di opere autorizzate grazie al piano in questione.

In assenza di un’immediata valida alternativa, infatti, la fine del piano casa comporterà la definitiva morte di un settore produttivo che appena 10 anni fa rappresentava il 30% del PIL della regione. Il Piano casa, pur con i suoi limiti- sottolineano le associazioni di settore – è riuscito a stimolare una rigenerazione urbana sostenibile evitando le cementificazioni a beneficio delle piccole e medie imprese (PMI).