Piaggio, sottoscritti due contratti di finanziamento per 45 milioni

(Teleborsa) – Due nuovi finanziamenti per Piaggio & C. S.p.A.. Il costruttore di veicoli motorizzati a due ruote ha sottoscritto nei giorni scorsi due contratti bilaterali di finanziamento unsecured a medio termine per complessivi 45 milioni di euro con Banca Popolare di Milano e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale.

In particolare Banca Popolare di Milano ha messo a disposizione di Piaggio 25 milioni di euro articolati da una tranche di 12,5 milioni di euro a 5 anni e mezzo amortizing e da una tranche di analogo importo nella forma di apertura di credito revolving con durata di 4 anni.

In aggiunta la Società ha finalizzato con Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale una linea di credito revolving a 5 anni e mezzo, per un valore di 20 milioni di euro.

Per il Gruppo Piaggio le due nuove linee di credito si inseriscono fra le costanti azioni di ottimizzazione della struttura del debito finanziario con l’obiettivo di rifinanziarne la porzione che andrà in scadenza nel 2017, di allungarne la durata media e di ridurne il costo medio.