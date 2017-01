Piaggio, Simone Montanari nuovo CFO

(Teleborsa) – Dal 1 marzo 2017, Simone Montanari assumerà l’incarico di CFO di Piaggio in sostituzione di Gabriele Galli, che lascerà il gruppo a dopo 10 anni, in cui ha contribuito con la sua esperienza e competenza al raggiungimento di importanti traguardi. Lo annuncia la società in una nota.

Simone Montanari, 43 anni, rientra nel Gruppo Piaggio dove ha ricoperto per oltre 10 anni fino al 2014 ruoli di crescente responsabilità in ambito finanziario, da Investor Relator a CFO dell’area Asiatica fino a Pianificazione e Controllo di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo tenutosi oggi ha anche reso nota la crescita del 2,4% del volume di vendite al 31 dicembre 2016, pari a 532.000 unità (519.700 al 31 dicembre 2015). Il risultato è stato registrato nonostante i problemi dovuti alle leggi di restrizione monetaria imposte dal Governo indiano sul proprio territorio.