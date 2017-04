Piaggio si allea con i lubrificanti Castrol: siglato accordo mondiale

(Teleborsa) – Castrol e il Gruppo Piaggio hanno siglato in questi giorni un accordo mondiale pluriennale per la fornitura di lubrificanti per i veicoli motorizzati a due ruote del Gruppo, quali Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi e Gilera.

L’accordo comprende la fornitura esclusiva di olio motore per il primo riempimento per i veicoli due ruote del Gruppo Piaggio fabbricati in tutto il mondo e per i veicoli commerciali prodotti in Italia, oltre alla fornitura di prodotti industriali e driveline di Castrol.

Saranno disponibili anche prodotti Castrol consigliati dal Gruppo Piaggio (Castrol POWER1 5W-40 e Castrol POWER1 10W-40) per l’assistenza post-vendita nei principali mercati mondiali, e saranno distribuiti anche attraverso gli store multibrand Piaggio Motoplex presenti in Europa e Asia Pacific.

“Castrol – spiega il gruppo delle due ruote – è stata scelta come fornitore dal Gruppo Piaggio dopo un severo processo di test, comprendente un ampio programma di prove sul campo che hanno evidenziato l’ottima prestazione dell’olio Castrol POWER1 e una maggiore efficienza e longevità dei motori”.