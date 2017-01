Piaggio rafforza la rete distributiva, 200 motoplex nel mondo

(Teleborsa) – Prosegue rapido il rafforzamento della rete distributiva degli store multibrand del Gruppo Piaggio lanciati solo due anni fa.

In pochi mesi il Gruppo ha infatti inaugurato 60 nuovi punti vendita e ha chiuso il 2016 raggiungendo l’importante traguardo di 200 Motoplex aperti nel mondo in Europa, nelle Americhe, in Oceania, in Asia e nel sub-continente indiano, che si affiancano alla rete distributiva tradizionale.

Tra i principali Motoplex inaugurati negli ultimi mesi figurano quelli inglesi di Londra e Liverpool, quello nella capitale austriaca Vienna, e ancora nella capitale portoghese di Lisbona, nella città tedesca di Stoccarda, a Tolone sulla costa azzurra. In Australia è stato aperto un Motoplex a Sydney, mentre in Asia si segnalano le aperture a Taipei – capitale di Taiwan -, nelle città indonesiane di Jakarta e Bali, di Port Louis – capitale delle Mauritius – e per concludere quella di Ho Chi Minh city, in Vietnam.

Nei prossimi giorni è inoltre prevista l’apertura a Bangkok di uno dei Motoplex più importanti al mondo.