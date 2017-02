Piaggio presenta GITA E KILO, primi prodotti di Fast Forward

(Teleborsa) – Piaggio ha presentato ieri sera a Boston i primi progetti sviluppati da Piaggio Fast Forward (PFF), società costituita e controllata da Piaggio e centro di ricerca americano sulla mobilità del futuro. Lo comunica il gruppo.

GITA è un veicolo autonomo, intelligente, ideato per assistere le persone. Trasporta fino a 18 kg, osserva, comunica. Può seguire una persona raggiungendo i 35km/h e sa muoversi in autonomia in un ambiente mappato. La forma sferica ed il design pulito ne caratterizzano la personalità.

KILO è il “fratello maggiore” di GITA, e grazie ad una più ampia capacità di carico può trasportare fino a 100 kg di peso nel suo vano da 120 lt. Ha una straordinaria stabilità grazie all’appoggio su tre ruote.

Michele Colaninno, Presidente di PFF ha commentato: “Comprendere profondamente le persone, le loro abitudini per soddisfare le loro esigenze: questo il percorso che ci ha portato a creare GITA. Abbiamo capito che dobbiamo creare prodotti in linea con i bisogni degli uomini di domani.

Roberto Colaninno Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo Piaggio, ha dichiarato “Innovazione, ricerca e curiosità sono alla base di questo progetto e ne sono i drivers principali”.