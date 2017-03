Piaggio in retromarcia a Piazza Affari

(Teleborsa) – Brutta giornata per Piaggio che a Piazza Affari scivola del 3,32%.

A spingere le vendite sul titolo i rumors di stampa secondo cui i l’amministrazione Trump starebbe valutando di imporre dazi su alcuni prodotti europei. Tra questi ci sarebbero anche gli scooter Vespa dell’italiana Piaggio.

Lo status tecnico del big delle due ruote è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,842 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,782. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,902.

