Piaggio in corsa sulla commessa alla Polizia Municipale di Madrid

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per la Piaggio, che tratta in rialzo del 3,49%. La big delle due ruote si è aggiudicata la gara indetta dal Comune di Madrid per la fornitura di veicoli alla Polizia municipale. La commessa riguarda 160 Piaggio MP3, l’innovativo scooter a tre ruote del Gruppo Piaggio.

Lo status tecnico di Piaggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,714 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,649. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,779.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)