Peugeot chiude il primo trimestre con ricavi in crescita

(Teleborsa) – Frena sul circuito di Parigi il titolo Peugeot, che mostra una flessione dell’1,45% sui valori precedenti, nonostante abbia annunciato un primo trimestre in crescita.

I primi tre mesi del 2017, si sono chiusi con ricavi in aumento del 4,9% a 13,6 miliardi di euro. In particolare, il settore automotive (marchi Peugeot, Citroen e Ds) ha registrato un incremento del 2,5% a circa 9 miliardi. Se si considerano gli effetti negativi del cambio la divisione ha subito un calo dell’1%.

Lo status tecnico di Peugeot è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,51. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,25.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)