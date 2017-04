(Teleborsa) – Prezzi del petrolio in calo sui mercati asiatici in un contesto di scambi limitati in cui gli investitori guardano ad un possibile aumento della produzione americana. Il barile Wti, referente Usa dell’oro nero, cede 47 centesimi e si attesta a 52,71 dollari; mentre il Brent, referente europeo, perde 48 centesimi e va a 55,41 dollari al barile.

Petrolio: prezzi in calo su mercati asiatici, Brent 55,41 dollari redazioneteleborsaxml