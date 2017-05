Petrolio paralizzato in attesa del vertice OPEC. Tagli scontati fino al 2018

(Teleborsa) – Quotazioni del petrolio letteralmente congelate oggi sulle piazze internazionali, in attesa delle decisioni del vertice OPEC, in agenda per quest’oggi a Vienna. Un prolungamento di 9 mesi dei tagli è pressoché scontato.

Negli scambi elettronici del Nymex, il future sul Light crude segna una limatura dello 0,19% a 51,26 dollari ed il Brent a Londra è fermo a 54,24 dollari al barile. Il greggio però era salito moltissimo nelle ultime settimane fino a ieri.

In base all’accordo informale fra Arabia e Russia (membro non OPEC) raggiunto qualche tempo fa, l’OPEC dovrebbe annunciare oggi il prolungamento a marzo 2018 del taglio di 1,8 milioni di barili (fra membri del cartello e non). La scadenza originaria, in base a quanto deciso lo scorso novembre, era fissata a giugno 2017. Già altri membri del cartello si sono detti favorevoli.

Frattanto, gli ultimi dati sulle scorte USA pubblicati ieri hanno evidenziato un calo molto superiore alle attese, dando un ulteriore imput rialzista al greggio durante le trattazioni pomeridiane a New York.