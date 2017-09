Petrolio, l’OPEC alza le stime sulla domanda

(Teleborsa) – L’ultimo rapporto OPEC mostra una produzione di petrolio in diminuzione, nel mese di agosto, facendo pensare che i tagli all’output stanno dando i risultati sperati, con un riequilibrio del mercato in corso.

L’Organizzazione dei Paesi esportatori petroliferi ha rilevato che la produzione dei Paesi del cartello è scesa di 79 mila barili al giorno raggiungendo i 32,76 milioni di barili/giorno dai 32,83 di luglio, trainato principalmente da un calo in Libia, in Gabon, in Venezuela e in Iraq. L’offerta dei Paesi Non OPEC è calata di 32 mila barili al giorno.

Il Cartello allo stesso tempo ha alzato le stime sulla crescita della domanda mondiale di petrolio a 1,42 milioni di barili al giorno da 1,37 milioni previsti ad agosto. La richiesta globale salirà dunque a 96,77 milioni di barili. Per il 2018, è attesa in salita di 1,35 milioni di barili al giorno.

Intanto, sul mercato delle commodities, il future sul Light crude viaggia a 47,97 dollari al barile (-0,17%) mentre il Brent mostra una risalita dello 0,32% a 53,86 usd/bar.