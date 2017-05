Petrolio, FMI: impatto limitato da mossa OPEC

(Teleborsa) – La proroga alla stretta dell’offerta di petrolio decisa dall’OPEC aiuterà le entrate dei paesi del Cartello, ma sul medio termine l’impatto di questa manovra sara’ “limitato”. E’ quanto ha affermato il direttore della comunicazione del Fondo Monetario Internazionale, Gerry Rice, durante una conferenza stampa.

“Ci attendiamo che aiuti temporaneamente i paesi produttori di petrolio, dato che prezzi sono saliti quando l’Arabia Saudita, a metà maggio, ha accettato di prorogare la riduzione dell’offerta. Sul medio termine ci attendiamo che l’impatto sia limitato”.

L’OPEC ha detto sì al prolungamento dei tagli produttivi a marzo 2018, ma nulla ha deciso in merito ad una possibile estensione “quantitativa” dei tagli, di 1,8 milioni al giorno deciso lo scorso mese di novembre.

L’esito del vertice di questa mattina, a Vienna, era stato già anticipato dal ministro petrolifero saudita Khalid Al-Falih, il quale aveva anche chiarito che per ora non è necessario estendere i tagli.