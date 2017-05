Petrolio: EIA, calano le scorte di greggio benzine e distillati

(Teleborsa) – In calo le scorte settimanali statunitensi di greggio benzine e distillati.

Secondo l’EIA, divisione del Dipartimento dell’Energia americano, le scorte di petrolio nella settimana al 19 maggio 2017 sono risultate in calo di 4,4 mln a 516,3 MBG (-2,41 mln il consensus).

Gli stock di benzine sono diminuiti di 0,8 mln di barili a 239,9 mbg, mentre le scorte di distillati si sono ridotte di 0,5 mln a 146,3 mbg.

Le riserve strategiche di petrolio scendono di 0,4 mln a 687,7 mbg.

In aumento il prezzo del petrolio, con il prezzo del Light Crude che si è portato a 51,64 dollari, con un guadagno dello 0,35%, mentre il Brent londinese viaggia a 54,40 dollari in salita dello 0,46%.

Da non dimenticare che c’è un appuntamento molto importante in calendario per domani. Il vertice OPEC da cui ci attende la possibilità di un prolungamento dei tagli decisi lo scorso mese di dicembre.