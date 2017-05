Petrolio, Brent sopra 51 dollari al barile. Bank of America taglia la view

(Teleborsa) – Continua la salita dei prezzi del petrolio.

Il future sul Light crude accelera e si porta a 48,13 dollari al barile, in rialzo dell’1,69%, mentre quello sul Brent sale dell’1,62% a 51,37 dollari.

Ieri l’EIA ha rilevato che le scorte settimanali di greggio in USA, sono calate più del previsto, offrendo ancora segnali rassicuranti sulla riduzione dell’eccesso di offerta ed un trampolino di lancio per le quotazioni del greggio.

Intanto Bank of America Merrill Lynch ha ridotto la stima per l’anno in corso da 61 a 54 dollari al barile mentre sul 2018 la guidance passa da 65 a 56 dollari.

Gli investitori guardano al prossimo vertice OPEC, in calendario il 25 maggio a Vienna, dove si discuterà se confermare il taglio all’output nella seconda metà dell’anno.