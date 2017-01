Per Saipem ulteriori acquisizioni nella perforazione onshore da 240 milioni di dollari

(Teleborsa) – Saipem si è aggiudicata nuovi contratti e l’estensione di accordi esistenti nell’ambito della perforazione onshore in Arabia Saudita, Marocco, Bolivia e Argentina per un valore complessivo di circa 240 milioni di dollari.

Stefano Cao, Amministratore Delegato di Saipem, ha così commentato: ” Con queste nuove acquisizioni il Gruppo consolida la propria pluriennale presenza in Medio Oriente e America Latina in vista di una crescita del mercato della perforazione in queste aree strategiche del Mondo “.