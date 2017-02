Per Nokia trimestrale che batte le attese. A Piazza Affari corre STM

(Teleborsa) – STM procede in buon rialzo a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di chip continua la sua scalata mostrano un rialzo del 4,05%.

Dopo che ieri ha beneficiato dei conti di Apple, oggi le azioni continuano a guadagnare sulla scia di un altro colosso tecnologico che ha annunciato i conti.

Si tratta di Nokia che, nel quarto trimestre, ha riportato utili sopra le attese. Il gruppo ha visto l’utile netto di 0,12 euro per azione. Le attese degli analisti erano per 0,07 euro. I ricavi sono scesi del 13% a 6,64 miliardi. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,17 euro per azione per il 2016, contro gli 0,16 euro del 2015.