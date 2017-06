Per Italferr nuovo incarico in Perù: sviluppo progetto tunnel Trasandino

(Teleborsa) – Nuovo incarico per Italferr in Perù. La società d’ingegneria del Gruppo FS Italiane si è infatti aggiudicata la gara per il progetto del Tunnel Trasandino, in associazione d’impresa con altre società di ingegneria internazionali.

Il Tunnel, formato da una serie di gallerie, ha una lunghezza complessiva di oltre 45 chilometri.

Il progetto affidato a Italferr – valore economico della commessa 1,6 milioni di euro – riguarda lo studio trasportistico, le analisi economico/finanziarie, le soluzioni tecnologiche da adottare e le componenti architettoniche del Tunnel Trasandino. L’attività rientra nel più ampio progetto di sviluppo dei collegamenti ferroviari tra la città di Lima e le regioni centrali del Paese previsto dal Ministero dei Trasporti del Perù. Progetto che ha l’obiettivo di individuare i Corridoi ferroviari andini più funzionali e strategici dal punto di vista trasportistico, economico e ambientale. Corridoi nei quali sono inserite le gallerie San Bartolomé (5,5 km), San Miguel de Viso (15 km) e Trasandino (25 km).