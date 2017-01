Per Intel fatturato in salita nel quarto trimestre

(Teleborsa) – Intel ha annunciato i conti del 2016 che mostrano un fatturato di 59,4 miliardi di dollari in salita del 7% rispetto al 2015. L’utile operativo di 12,9 miliardi di dollari è in calo dell’8% rispetto ai 14 milioni registrati nell’esercizio precedente. L’utile netto è stato di 10,3 di miliardi di dollari con un EPS di 2,12 dollari.

Per il quarto trimestre, Intel ha realizzato un fatturato di 16,4 miliardi di dollari in salita del 10% dai 14,9 miliardi dello stesso trimestre precedente e sopra le attese degli analisti ferme a 15,75 miliardi. L’utile operativo è stato di 4,5 miliardi di dollari in salita del 5% e l’utile netto pari 3,6 miliardi (EPS di 73 centesimi) in calo dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2015.

“Il quarto trimestre ha avuto un finale fantastico. Il 2016 è stato anno di trasformazione per Intel”, spiega Brian Krzanich, CEO di Intel.”Nel 2016, abbiamo fatto passi importanti per accelerare la nostra strategia e riorientare le risorse”, ha concluso.