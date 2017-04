Per i diritti dei dirigenti scolastici c’è UDIR

(Teleborsa) – Durante la diciassettesima conferenza organizzativa dei legali ANIEF svoltasi a Roma, abbiamo incontrato Marcello Pacifico Presidente ANIEF che ci spiega cos’è UDIR e cosa fa.

UDIR è il nuovo sindacato dei dirigenti scolastici, fortemente voluto dal Presidente Pacifico: “UDIR ha lanciato tutta una serie di ricorsi per ottenere la perequazione interna e la perequazione esterna per i dirigenti scolastici”

“Non è giusto – a quanto dice il Presidente Pacifico – che un dirigente scolastico assunto dopo il 2001 non abbia il riconoscimento del servizio svolto da docente, così come non è giusto questo processo di valutazione che di fatto va a ledere delle risorse che a priori dovrebbero essere date alla dirigenza della scuola pubblica, basta pensare che nelle altre aree della dirigenza pubblica il fondo per retribuire le posizioni di risultato sono nettamente più del doppio, questo vuol dire che solo nella scuola si investe di meno”.

“Tutto ciò non è più tollerabile – secondo il Presidente Pacifico – per questo sono stati messi a disposizione dei modelli di diffida per ricorrere ed adeguare il FUN, che è stato ridotto negli ultimi 5 anni con una perdita di più di 5 mila euro a dirigente scolastico”.

“Tutto questo e molto è altro è UDIR – conclude Pacifico – terremo altri convegni in giro per l’Italia, a Lecce, Napoli, Milano nel mese di Maggio e precisamente il 6, l’8 ed il 15 Maggio e successivamente verranno organizzati anche in Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Messina, ma anche a Giulia Nuova sulla sicurezza dove il tema è molto sentito dopo l’approvazione dell’ultimo decreto legislativo sul rischio sismico”.