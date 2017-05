Per Astaldi utile netto e ricavi in salita

(Teleborsa) – Astaldi chiude i primi tre mesi dell’anno con ricavi totali a 651,4 milioni, in crescita del 3% rispetto ai 632,6 milioni registrati nel primo trimestre 2016.

Al risultato” contribuiscono per il 94% ricavi operativi, pari a 614,1 milioni (in crescita del 3,8% rispetto a 591,6 milioni di marzo 2016), e per il restante 6% ricavi accessori, pari a 37,3 milioni”, spiega la nota che accompagna conti.

L’utile netto sale del 5% a oltre 25 milioni (23,9 milioni al 31 marzo 2016).

Il portafoglio ordini totale è a oltre 27 miliardi, di cui 19,2 miliardi di portafoglio ordini in esecuzione, 8 miliardi di ulteriori iniziative acquisite e in via di finalizzazione. I nuovi ordini del periodo sono pari a 1 miliardo circa.